Madické Niang toujours en colère contre Macky Sall Près de 45 jours après les élections législatives, l’amertume ne baisse pas du côté de la coalition gagnante/Wattu Senegaal. La preuve, Me Madické Niang, pressenti pour diriger le groupe parlementaire de l’opposition, accuse le régime de Macky Sall d’avoir « instrumentalisé » la justice, spécialement le Conseil constitutionnel.

Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Septembre 2017

Or, selon lui, cette institution « ne devrait en aucun cas, légiférer à la place de l’Assemblée nationale ». Il faut noter que les recours déposés par le maire de Dakar, Khalifa Sall, qui a dirigé les la liste de la coalition Mankoo Taxawu Senegaal ont été rejetés par le Conseil constitutionnel, confirmant ainsi la victoire de la coalition Benno Bokk Yakaar. Khalifa Sall et ses camarades avaient accusé la coalition présidentielle d’avoir fraudé pour gagner.



De nombreuses voix s’étaient élevées aussi pour demander l’annulation des élections à cause des nombreux couacs qui les ont entachées.





La rédaction de Leral.net

