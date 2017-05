Le monde entier félicite le nouveau président élu de la France. Les people aussi !



Parmi les premiers à féliciter Emmanuel macron pour sa victoire - et c'est notable - le plus suivi des Français sur Twitter, l'international français du Real Madrid, Karim Benzema.





Madonna a même fait une vidéo pour se réjouir du résultat de la présidentielle française. «Vive la France !» a déclaré la chanteuse de «Express Yourself».















Autre personnalité du monde à avoir félicité le futur chef de l'Etat, l'ancien président américain, Bill Clinton.







La célèbre actrice de «Madame et servie» et «Charmed» a, elle aussi, souligné la victoire de d'Emmanuel Macron indirectement en insultant WikiLeaks et ajoutant «Vive la France», soulignant le rôle trouble du site d'informations dans les fuites apparues vendredi soir.











Léros de «Star Wars» a lui réagi ar un vibrant «vive la France».















L'ex-champion olympique Tony Estanguet a lui aussi sorti son tweet de félicitations.