Maël Thiam n’a pas peur de Mankoo Taxawu Senegaal, « c’est une coalition de bric et de broc qui ne peut pas aveugler les Sénégalais » Manko taxawu Senegaal n’impressionne pas l’administrateur de l’Alliance pour la République. Maël Thaim, qui dit faire confiance au bilan de Macky Sall tout en constatant que c’est une « énième coalition » de l’opposition.

La coalition de 10 partis de l’opposition regroupés dans Mankoo Taxawu Senegaal n’empêche pas la mouvance présidentielle de dormir, si l’on se fie au propos de l’administrateur de l’Alliance pour la République (Apr). « C’est une coalition de bric et de bloc qui ne peut pas aveugler les Sénégalais », selon Maël Thaim, qui assistait hier au rassemblement du Réseau des amis de Marème Sall (Rams) dirigé par Gazou. M. Thiam est convaincu que la majorité des électeurs ne militent pas dans les partis.



Et que par conséquent, ils votent sur la base des résultats. Une donnée qui, estime-t-il, joue en leur faveur. « Les Sénégalais ont fini de constater les résultats merveilleux jamais obtenus en un temps aussi record, réalisés par le président de la République. La plupart des électeurs ne font partie d’aucun parti politique. Ce qui les intéresse, c’est le pays », a-t-il dit, tout en faisant remarquer de Mankoo Taxawu Senegaal, que ce n’est qu’ "une énième coalition" de l’opposition.



Interpellé sur les querelles qui secouent l’Apr, Maël Thiam préfère les ranger dans « l’inexpérience » de certains de ces camardes et leurs ambitions à briguer un poste. Il admet cependant que ce qui s’est passé, est « déplorable ». « Aux yeux des Sénégalais, nous aurions pu donner une autre image. La plupart des membres de l’Apr n’ont pas d’expérience politique. Notre parti ne peut pas échapper aux contraintes qui s’imposent aux organisations humaines », a-t-il relativisé.



L’administrateur de l’Apr se dit tout de même « confiant » que ces querelles ne vont pas impacter les Législatives. « Nous avons l’habitude d’être tous ensemble devant l’heure de vérité ; ce qui a fait que nous avons gagné toutes les élections auxquelles nous avons pris part(…) Nous avons suffisamment de capacités en interne pour juguler toutes ces dissensions », a-t-il déclaré.



