Mafia du Port- Malé Seck, Aliou Kaba Barry et Astou Seck libérés, mais placés sous contôle judiciaire

Mercredi 11 Janvier 2017

Dakarposte.com, qui suit l'évolution de ce qu'il est convenu d'appeler la mafia du Port de Dakar (voir article à la UNE) est en mesure de révéler que des libérations ont eu lieu. En effet, nous avons pu glaner de sources au fait de ce dossier des plus gratinés que Malé Seck, Aliou Kaba Barry et une dame répondant au nom de Astou Seck ont pu recouvrer la liberté.

Certes, ils sont libres aussitôt présentés au tribunal de Dakar mais dakarposte.com tient que trio est placé sous contrôle judiciaire.

Nous vous promettons de revenir sur cet esclandre et ses dessous!



