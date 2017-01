Mafia du Port- Voici la liste complète des transitaires et présumés suspects tombés et poursuivis pour association de malaiteurs, faux et usage de faux ...

C'est notre perspicace et assez informé confrère Cheikh Mbacké Guissé qui a levé le lièvre, mais à force de "creuser" dakarposte.com en sait davantage sur ce scandale du Port que libération a bien raison de qualifier de mafia.



Des informations en notre possession, nous sommes en mesure de révéler ceux qui sont pour le moment tombés. "Mais, d'autres vont bientôt se faire arrêter" fait savoir une de nos sources.



Sur la liste des mis aux arrêts, il y'a : Josiane Sambou, Cheikh Sow, Mame Souleymane Diouf, Astou Seck, Modou Touré, Médoune Wade, Kemo Sané, Ibrahima Fall, Khadim Ndiaye, Moustapha Gaye, Mallé Seck, Mamadou Lamine Diallo et Aliou Kaba Barry.



Dakarposte est en mesure de révéler qu'ils risquent gros et pour cause. Ils sont tous poursuivis pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux dans un document administratif, faux en écriture publique et privée.



Tout ce beau monde a été acheminé hier par la Brigade des Affaires Générales (BAG) au niveau de la cave du tribunal, mais ils ont bénéficié d'un retour de parquet. Les "colis" pour reprendre le jargon des limiers et pandores ont été confiés hier soir au commissariat central de Dakar, mais ils seront encore conduits au niveau de la cave aux fins d'être édifiés sur leur sort. Mais, nos radars croient savoir qu'ils "sont bons pour Rebeuss" eu égard aux graves délités greffés sur leurs dossiers.



D'ailleurs, nos confrères de libération ont rebondi aujourd'hui sur ce scandale pour préciser qu'il s'agit de 9 suspects dont 8 transitaires et 6 agents de Dubaï Port . Ils sont tombés dans le cadre de l’enquête sur le scandale des faux bons à enlever. Libération révélait que plusieurs transitaires avaient été arrêtés dans le cadre d’une rocambolesque affaire de bons trafiqués dont la principale victime était Dubaï Port World (DPW). En vérité, le dossier implique une vaste mafia cernée par la BAG à la suite de plusieurs semaines d’enquête.

Selon nos informations, tout a commencé lorsqu’à la suite d’un contrôle interne, DPW a découvert que des employés minoraient le poids des marchandises et la durée de magasinage de certains containers en plus de trafiquer les bons à enlever.

Grâce à ces manœuvres frauduleuses, près de 2000 containers sont passés sous le nez de l’opérateur portuaire. En contrepartie, les employés recevaient de fortes commissions de la part de transitaires.

L’enquête de la DIC a permis de mettre la main sur 19 suspects qui ont été mis à la disposition du Procureur de la République hier. Huit transitaires très connus figurent sur la liste des personnes interceptées. Mais aussi des courtiers qui jouaient les intermédiaires entre les transitaires et les agents de Dubaï Port World qui étaient compromis.



