Mafia sur les télécommunications : 26 personnes arrêtées à Pcci et “Kaly Center”

Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Octobre 2017 à 08:35 | | 0 commentaire(s)|

Grande prouesse des éléments de la Division spéciale de la Police. Ils ont réussi à mettre hors d’état de nuire, 26 personnes qui s’activaient dans la fraude sur les télécommunications.



Selon Libération de ce jeudi, les mis en cause qui travaillaient pour la plupart, dans des Centres d’appel ou “Call Center”, en Anglais, étaient des agents de “Pcci, Wait Call ou Kaly Center”.



Pour réussir leurs activités délictuelles, nos confrères renseignent qu’ils créaient des profils “fictifs et des boutiques virtuelles” pour pomper dans les caisses des opérateurs de téléphonie. Et pendant très longtemps, ils ont réussi leur coup.



Cependant, chaque chose à une fin. Les enquêteurs au parfum du scandale, ont réussi à découvrir les astuces des mis en cause. Tous mis dans le même panier à salade, les 26 “faussaires” dorment actuellement, dans la prison de Rebeuss. En attendant leur jugement pour faux et usage de faux et trafic dans un réseau de téléphonie.



Actusen.com

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook