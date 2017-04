Magal de Kazou Rajab célebrée le 24 avril : le comité d’organisation satisfait des engagements de l’Etat

Le gouverneur Mouhamadou Moustapha Ndao a présidé, avant-hier à la gouvernance de Diourbel, le Crd préparatoire du Magal de Kazou Rajab. Évènement religieux de grande envergure, il commémore la naissance de Serigne Mouhamadou Fallilou Mbacké, le deuxième Khalife général de la communauté mouride.



Prévue le 24 avril prochain, pour les observateurs, il passe pour l’événement religieux le plus populaire après le grand Magal de Touba. De concert avec le comité d’organisation du Magal piloté par Serigne Abdou Fatah Mbacké Fallilou, le gouverneur et les chefs de services régionaux ont passé au peigne fin les différents secteurs. Le gouverneur Mouhamadou Moustapha Ndao a instruit les chefs de services à respecter leurs engagements, conformément aux instructions du chef de l’Etat. Il a aussi insisté sur la mise en place d’un plan de circulation pour éviter des embouteillages en prenant en considération les trois axes que sont : le magal des petits-fils, le magal de Serigne Mouhamadou Lamine Bara célébré la veille du magal de Kazou Rajab et la cérémonie officielle le lendemain du magal.



La sécurité a été au cœur des préoccupations et le comité d’organisation a salué les efforts de la police et de la gendarmerie à Touba. Des renforts dans la logistique et la revue à la hausse des éléments sont annoncés ainsi que la poursuite des opérations jusqu’après la cérémonie officielle. La police va appuyer la mairie dans les opérations de désencombrement de certains axes.



Les sapeurs-pompiers ont promis de reconduire les mêmes dispositions que l’année dernière et mettront à contribution deux ambulances de chaque côté de la grande mosquée pour assurer aux disciples la célébration en toute quiétude du magal de Kazou Rajab.



De son côté, le service de l’hydraulique a promis une fourniture efficiente de l’eau par tous les forages. Conscient de l’éventualité d’un dysfonctionnement, Serigne Abdou Fattah a promis une participation à hauteur d’un million de francs, à Maou Rahmaty, pour une fourniture correcte de l’eau. La Senelec qui a prévu de mettre la cité religieuse hors délestage trois jours avant et trois jours après, a invité la commune à participer dans le remplacement des ampoules défectueuses et des poteaux électrique défectueux pour un bon éclairage public.



La région médicale a, elle aussi, promis de reconduire le dispositif de l’an dernier. Le représentant du médecin-chef de région a auparavant assuré de l’amélioration du dispositif avec 12 postes de consultation avancés, en plus des structures en place et la disponibilité de médicaments. Au minimum, trois ambulances seront disponibles et le service des sapeurs-pompiers a promis d’apporter une assistance avec l’aval des autorités sanitaires. Tous les autres services se sont engagés à apporter leur contribution au bon déroulement de l’évènement.



Serigne Abdou Fatah Mbacké Fallilou, porte-parole de la famille, a profité de l’occasion pour rappeler aux autorités que le magal qui célèbre aussi Elhadji Mouhamadou Lamine Bara Mbacké Fallilou, le 6ème Khalife général des mourides, est adossé au Kazou Rajab et qu’il est important d’en prendre acte. Il a ensuite dit toute sa satisfaction de l’engagement des uns et des autres et a prié pour que la baraka de Serigne Fallou se manifeste en toute personne qui a œuvré pour la réussite de cet évènement qui commémore sa venue au monde.



Mamadou DIEYE (Lesoleil.sn)