Magal de Keur Niang à Touba: L'argent de Macky Sall crée le malaise

La célébration avant hier, à Touba du Magal Serigne Modou Fa Diama Niang s'est terminée en queue de poisson. Au cours de la cérémonie officielle, des échanges houleux ont éclaté entre le président du Comité d'organisation, Serigne Mame Mbaye Niang et le chef de la délégation gouvernementale, le ministre conseiller Isma Dioum.



Tout est parti, rapporte L'Observateur lorsque premier nommé a affirmé qu'aucun franc n'a été donné par l'Etat du Sénégal pour la réussite de l'événement. " Je ne veux pas qu'on pense qu'il a remis de l'argent au comité d'organisation que je dirige. Il faut que cela soit clair et précis. Si vous m'entendez remercier le Président Macky Sall, c'est par reconnaissance des efforts qu'il a consentis pour la réussite de ce Magal, en nous envoyant une délégation", sert-il. Avant de souligner:" Je ne veux pas qu'on pense qu'il a remis au comité d'organisation que je dirige. Il faut que cela soit clair, nous n'avons vu aucun sou venant de lui".



Le chef de la délégation, le ministre Conseiller Isma Dioum, surpris par cette déclaration s'éjecte de son fauteuil et appelle le Directeur de cabinet du Président, Me Oumar Youm qui lui confirme avoir remis au khalife de la famille Serigne Cheikh Niang et au nom du chef de l'Etat, 1 million FCfa, par l’intermédiaire d'un membre du comité d'organisation, Mame Dame Niang.



Aussitôt, Isma Dioum stoppe net le speech de Serigne Mame Mbaye Niang pour la précision. Laquelle n'a pas convaincu le Khalife qui à son tour, déclare qu'il n'a rien reçu de Macky Sall pour les besoins du Magal.



Le président du Comité d'organisation, Serigne Mame Mbayte revient à la charge et dénonce les méthodes des proches de Macky Sall, consistant selon lui, à vouloir diviser la famille. C'est sur cette note que l'assistance mal à l'aise, a commencé à vider les lieux.