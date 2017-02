Magal de Mbacké Kadior : les fidèles mourides se rappellent de Serigne Bara Mbacké

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Février 2017 à 07:50 | | 0 commentaire(s)|

La communauté mouride a commémoré la naissance de Serigne Bara Mbacké, fils de Serigne Touba, à travers le Magal de Mbacké Kadior. A cette occasion, les fidèles se sont rappelés du vénéré père de l’actuel Khalife général Serigne Cheikh Sidy Moukhtar Mbacké.

Diourbel.- Le Magal de Mbacké Kadior a vécu, ce dimanche. En effet, la ville religieuse a refusé du monde lors de la célébration de la naissance de Cheikh Mouhamadou Al Amin Mbacké communément appelé Serigne Bara Mbacké. Fils de Serigne Touba et de Sokhna Aminata Lo, Serigne Bara Mbacké a vu le jour le 28 du mois lunaire JumaadAl Ulaa en1309 de l’Hégire.



Ce qui correspond à l’an 1891, à Touba où, d’après des sources concordantes et dignes de foi, il est le seul fils de Khadim Rassoul à avoir vu le jour dans la sainte cité religieuse.



Ces mêmes sources avancent qu'à l’annonce de la bonne nouvelle, le fondateur du Mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, était tellement comblé de joie qu’il prononça aussitôt la bénédiction, l’agrément mais aussi la félicité de certains de ses disciples comme Mame Cheikh Ibrahima Fall, Cheikh Abdou Rahmane Lo Ndam, Cheikh Ibrahima Sarr Ndiagne, Serigne Mandoumbé Mbacké, Serigne Adama Gueye qui avaient tous fait leur pacte d’allégeance en 1883 à Mbacké Kadior. Lorsqu'il était en âge d’aller à l’école coranique, Serigne Bara Mbacké, orphelin de mère à sept mois seulement, a été initié au Coran par son vénéré père avant d’être respectivement confié à Cheikh Abdou Rahmane Lo Ndam et Mame Thierno Birahim Mbacké.



Selon le porte-parole permanent du Khalife général des Mourides, Serigne Cheikh Thioro Mbacké, Serigne Bara Mbacké, nonobstant son audition et sa diction qui n’étaient pas des meilleures, est parvenu à maîtriser le Saint Coran par l’habitude de regarder seulement les saintes écritures. A cet effet, il a écrit vingt-huit(28) exemplaires de Coran pour son vénéré père et non moins marabout. Le guide religieux, qui est à l’honneur du Magal de Mbacké Kadior, a formé plusieurs disciples à travers l’enseignement religieux et le domaine spirituel. Serigne Bara Mbacké a fondé plusieurs villages dont Barakane, Mbacké Ndiock, Mbacké Baari, Darou Mbacké.



A en croire toujours le porte-parole permanent de l’actuel Khalife, Serigne Bara était un guide religieux calme, intelligent, qui entretenait d’excellentes relations avec les autres. Et il n’a pas été en reste quant à l’édification de la grande Mosquée de Touba à côté de son frère aîné, Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké, Khalife général des Mourides d’alors, tant sur plan financier que matériel. Il a été rappelé à Dieu le 18 juin 1936 à Mbacké Kadior puis inhumé à Touba. Le Khalife général des Mourides, Serigne Cheikh Sidy Moukhtar Mbacké, à travers son porte-parole permanent, Serigne Cheikh Thioro Mbacké, a appelé, lors de la cérémonie officielle, les fidèles à travailler de façon saine car, un jour viendra où chacun rendra compte à son Seigneur.



Il les a également exhortés à aller préparer le prochain hivernage par les travaux de débroussaillement. Par la même occasion, l’homme de Dieu a demandé aux fidèles à s’acquitter à la « Zakaat » (l’aumône légale). Pour finir, il a dé- cerné un satisfecit au Président Macky Sall pour son attachement au Khalife général des Mourides et à Mbacké Kadior. Il l’a beaucoup félicité pour l’important rôle qu’il a joué pendant la crise gambienne. Serigne Cheikh Sidy Moukhtar Mbacké a aussi remercié le gouvernement et les différents chefs de services, impliqués à l’organisation du Magal, pour avoir tenu leurs promesses faites lors du Comité régional de développement(CRD).



Le Khalife a formulé des prières pour la réussite du Président Macky Sall dans ses entreprises car, dit-il, sa réussite est celle de tous les Sénégalais. Auparavant, le ministre Aly Ngouille Ndiaye, qui a conduit la délégation officielle pour le Magal de Mbacké Kadior, a transmis le message du Chef de l’Etat au Khalife général des Mourides.



Mouhamed Fadel Ndiaye (Libération)





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook