Magal de Touba : l’eau, un casse-tête pour le Comité d’organisation

Alors que le Magal est prévu dans six jours, l’approvisionnement correct en eau des populations et des fidèles qui vont rallier Touba, demeure la principale équation du Comité d’organisation.



Pourtant, l’Etat a investi en deux ans, 1,74 milliards de francs Cfa dans ce secteur. La doléance a été réitérée devant le ministre de l’Intérieur, qui présidait mardi dernier, la dernière réunion consacrée aux préparatifs de cet événement majeur du calendrier musulman sénégalais.



Le chef de l’Etat, qui est attendu ce matin dans la capitale du Mouridisme, devra apporter des correctifs et des solutions à ce problème.







Le Quotidien