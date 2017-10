Le CRD pour l’Organisation du grand Magal de Touba est prévu ce lundi 16 Octobre à 16 heures au ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique sous la présence effective du Président du Comité d’Organisation en l’occurrence, Cheikh Bassirou Abdou Khadr MBACKE.



Avec les bénédictions et le Ndigeul du Khalife Général des Mourides Serigne Cheikh Sidy Moukhtar Mbacké, le Comité d’Organisation du grand Magal de Touba prépare activement ce grand événement religieux, culturel, national et international.



En effet, le Grand Magal de TOUBA est prévu le 18e jour du mois béni de Safar soit le Mardi 07 Novembre ou le Mercredi 08 Novembre 2017.