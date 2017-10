Magasin Auchan de “Keur Gorgui” : deux élèves envoyés en prison pour vol d’un flacon de parfum

Le 8 Octobre dernier, au moment où tous les élèves préparaient la rentrée des classes qui devait avoir lieu le lendemain, K. Faye et son ami T. O. Sy, eux s’attiraient des ennuis. De retour d'une partie de match de football avec une bande de copains, eux avaient décidé de faire un tour au magasin Auchan de Keur Gorgui. Mais en lieu et place de se limiter à acheter une bouteille de boisson pour se désaltèrer, ils ont eu la mauvaise idée d’y commettre un vol. Insouciants, ils ont subtilisé un flacon de parfum qui les a ouvert les portes de la citadelle du silence.





En effet, c’est pour ce flacon qu’ils ont été tous les deux envoyé en prison pour vol et complicité de vol. Une arrestation qui risque de donner un sacré coup à leurs études si toutefois ils sont condamnés à des peines fermes après leur déferrement au parquet.



La malchance des jeunes qui étaient, en réalité trois (l’un a pris la fuite), c’est qu’ils ont été pris en flagrant délit par le vigile, qui après une fouille a trouvé le parfum dans les habits de K. Faye. Dans sa plainte, le directeur du magasin a expliqué que c’est le proposé de la sécurité du magasin qui l’a informé qu’il venait d’appréhender deux voleurs sur les lieux.

Ayant dare-dare rappliqué sur les lieux, il a trouvé les mis en cause sur place. Ces derniers semblaient en effet, avoir bien prémédite leur acte.



Un plan de vol qui consistait à un l’un de prendre le produit, l’autre de faire le guet et le dernier de distraire le vigile. En réalité, lorsqu’ils sont entrés dans le magasin, K. Faye a foncé vers le frigo pour prendre une bouteille de boisson, tandis que les autres faisaient le guet et tentaient de distraire le vigile. C’est ainsi après avoir passé à la caisse il a fait demi-tour et a foncé discrètement dans le rayon parfumerie.



Devant les enquêteurs, K. Faye a ailleurs fait des aveux circonstancies. Mais il s’est tout de suite confondu a des excuses, soutenant que c’est une « erreur de jeunesse ». Malgré tout, ils ont été déférés au parquet.



Vox Populi