Magatte Wade, l'Africaine nouvelle est arrivée Rédigé par leral.net le Lundi 26 Décembre 2016 à 02:34

Par Awa Diouf bideew.com Magatte Wade est représentative d’une nouvelle génération d’Africaines. Une jeunesse qui n’a plus de complexes face à un Occident dont elle connaît tous les codes. Elle est une africaine pure souche née au Sénégal à Dakar. Elle appartient à la confrérie mouride. Magatte a étudié en Allemagne, puis en France avant d’aller vivre aux Etats-Unis, où elle a appris tous les codes de la culture d’outre-Atlantique.

Comment démarrer une entreprise avec peu de moyens

Entrepreneurs, le manque de finances doit-il freiner votre créativité ? Certainement pas, répond Magatte Wade, qui met en avant la stratégie du boostrapping. Magatte Wade est fondatrice et PDG de la société de produits de beauté Tiossan, aux États-Unis.

« C’est le secret de la culture entrepreneuriale américaine », affirme-t-elle à propos du bootstrapping. Selon cette technique d’amorçage, les entrepreneurs commencent par présenter une démo de leur produit pour attirer des clients. Et forts de cette clientèle potentielle, ils se lancent ensuite à la recherche d’investisseurs.

« Si je m’étais dit que je ne pourrais pas commencer avant de pouvoir investir dans une usine, alors je n’aurais jamais commencé. »

C’est ainsi que Bill Gates et Paul Allen ont commencé Microsoft, assure Magatte Wade. « Ils ont d’abord promis à leur premier client, MITS, un produit logiciel avant qu’ils ne l’aient créé, puis ils ont créé une démo et ont remporté le contrat. »

Selon elle, cette stratégie s’inscrit parfaitement dans le sillage de la définition donnée par Howard Stevenson, professeur à la Harvard Business School, à propos de l’esprit d’entreprise : « L’entrepreneuriat est la recherche d’opportunités, sans tenir compte des ressources actuellement à la disposition de l’individu. »

Magatte Wade est une passionnée de l’entrepreneuriat. Née au Sénégal, elle a fait ses études en France puis a lancé sa carrière d’entrepreneur à San Francisco. « J’ai commencé à créer mes premiers produits Adina dans ma cuisine, à la maison, a-t-elle raconté lors d’un tchat sur Facebook avec le département d’État des États-Unis. Je dévalais les pentes de San Francisco en faisant du porte à porte pour vendre mes boissons. »

Suivant la méthode du bootstrapping, Magatte a démarré petit, puis elle a présenté des produits de démonstration à un autre entrepreneur, le fondateur d’Odwalla, Greg Steltenpohl. « Le prototype produit et la vision l’ont convaincu. Ensuite, avec la crédibilité supplémentaire qu’il apportait à l’équipe, nous avons pu lever des capitaux dont nous avions besoin. (…) Si je m’étais dit que je ne pourrais pas commencer avant de pouvoir investir dans une usine, alors je n’aurais jamais commencé. »





