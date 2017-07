« Hier, j’ai entendu une tête de liste dire que le président Macky Sall n’a réalisé qu’un seul pont en cinq ans. Il n’est pas au courant des réalisations du Programme d’urgence de développement communautaire (PUDC) » a indiqué le chef du gouvernement.



Et Mahammad Boun Abdallah Dionne d’ajouter que « dire du bien sur les efforts de quelqu’un n’est pas un aveu de faiblesse, reconnaître les efforts de quelqu’un est un acte de grandeur ».



La tête de liste de BBY s’exprimait lors d’un meeting à Richard-Toll . « La tête de liste qui a déclaré que Macky Sall n’a réalisé un seul pont va emprunter, lors du prochain Magal, les premiers kilomètres de goudron de l’autoroute Illaa Touba », a fait savoir l’actuel Premier ministre qui a énuméré les nombreuses réalisations du gouvernement dans le domaine des infrastructures, de l’agriculture, de la santé, de l’éducation, etc.



Mahammad Dionne a annoncé que l’actuel coordonnateur du Parti démocratique sénégalais (PDS, opposition ) et maire de Dagana Oumar Sarr « va rejoindre la mouvance présidentielle l’année prochaine ».



« Mon ami et grand frère Oumar Sarr, nous avons fait la même école d’informatique (…). Ces camarades préparent quelque chose pour lui après le 30 juillet. Il va nous rejoindre l’année prochaine », a-t-il ajouté dans des propos relayés par l’APS.



