Mahammad Boun Abdallah Dionne: « Tête de liste ou non, nous serons au rendez-vous des Législatives »

Mahammad Boun Abdallah Dionne compte bien s’investir sur le terrain pour les Législatives. Pressenti comme tête de liste nationale de la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby), le Premier ministre veut avant tout, faire adhérer la population à la vision de développement social et économique du Président Macky Sall.

« Notre volonté est de voir le peuple sénégalais consacrer la confirmation plutôt que l’inflexion dans l’exécution du Pse et nous serons au rendez-vous de la campagne comme nous y étions aussi durant la campagne du référendum du 20 mars 2016. La fonction ministérielle est politique, par essence. Je puis vous confirmer ici, que tous les membres du gouvernement vont, collectivement et individuellement, défendre les nombreuses réalisations du Président Macky Sall, tout en rappelant au peuple sénégalais la perspective d’espérance et de Yakaar portée par notre leader à travers le Pse », souligne-t-il.

Et de préciser : « tête de liste ou non, nous serons à ce rendez-vous républicain pour démontrer aux uns et aux autres, que cet avenir de progrès, de prospérité et de solidarité dans l’égalité pour tous que nous voulons, devrait se faire avec le Président Macky Sall ».



