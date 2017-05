Mahammed B.A. Dionne PM: « Dix mille apprentis seront formés à travers les différentes régions dans le cadre de l’apprentissage à l’artisanat »

Le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne qui présidait ce lundi au nom du président Macky Sall la cérémonie officielle d’ouverture d premier Salon international de l’artisanat de Dakar (SIAD), a annoncé que « le Gouvernement mettra en place la formation de dix mille apprentis à travers les différentes régions dans le cadre de l’apprentissage rénové ».



Réaffirmant la volonté du chef de l’Etat à soutenir davantage les artisans avec la mise en place de projets innovants, la mise en place d’un financement adapté et pour la promotion commerciale des produits artisanaux et commerciaux, le Premier ministre a rappelé le rôle important que joue le secteur de l’artisanat dans la transformation de l’économie.



« Le secteur de l’artisanat constitue un axe stratégique pour la création de richesse nationale mais surtout la génération d’emplois et l’amélioration des conditions de travail de nos vaillants artisans », a-t-il dit.



Ainsi, Mahammed Boun Abdallah Dionne a souligné tout l’effort consenti par le Gouvernement pour « faciliter l’accès au financement aux acteurs du secteur de l’artisanat avec des conditions souples, sans apport et sans intérêt par la mise en place d’une ligne de crédit d’ores et déjà dotée d’un milliard de francs Cfa et qui est appelée l’année prochaine à connaitre de nouveaux décaissements".



lI a également évoqué l’installation de huit centres pilotes d’artisans d’art sur les sites touristiques et trois centres d’exposition de commercialisation de produits artisanaux dont les travaux sont en voie d’achèvement pour promouvoir les produits artisanaux.



Au demeurant, le Premier ministre a également souhaité, au nom du Président Macky Sall, la bienvenue au pays de la Téranga à l’ensemble des représentants des pays invités, Mali Guinée, Gambie, Niger Burkina Faso, Mauritanie et le Maroc, invité d’honneur du SIAD 2017.



Landing DIEDHIOU, Leral.net