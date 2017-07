Mahammed Boun Abdallah DIONNE suspend ses activités politiques pour 24 heures

Faisant suite aux incidents tragiques survenus au Stade Demba DIOP, ce samedi 15 juillet 2017, lors de la finale de la coupe de la Ligue, qui ont entrainé la mort de huit personnes et plusieurs blessés, la Coalition Benno Bokk Yaakaar s’incline devant la mémoire des victimes, présente ses sincères condoléances à leurs familles et exprime sa solidarité agissante aux blessés.

Ainsi, après concertation, avec l’ensemble des Leaders de la Coalition et en leurs noms, je demande, en ma qualité de tête de liste nationale de la Coalition Benno Bokk Yaakaar, aux différents candidats investis sur les listes de la Coalition, et à tous nos responsables politiques de suspendre pour 24 heures, sur l’étendue du territoire national, à compter de ce samedi 15 juillet 2017 à minuit,, toutes les activités qui étaient prévues dans le cadre de la campagne électorale les élections législatives du 30 juillets 2017.



Fait à Dakar, le 15 juillet 2017

Mahammed Boun Abdallah DIONNE

Tête de liste nationale