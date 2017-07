Mahammed Boun Abdallah Dionne: «Benno reste la seule coalition crédible de cette élection»

Mahammed Dionne, tête de fil de Benno Bokk Yakaar, vient de boucler sa campagne dans la région naturelle de Casamance. Ce mardi 18 juillet 2017, le Premier ministre a foulé les terres du département d’Oussouye, poumon économique de la région de Ziguinchor. Après avoir traversé les beaux paysages du terroir, apprécié les bolongs où semble flotter la mangrove, le cortège du Premier ministre débouche sur la paisible ville d’Oussouye.



Ici, Dionne agit avec sobriété, loin du tintamarre habituel des rencontres politiques. La loge du roi, plantée à la porte de la cité est rapidement franchie par le chef du gouvernement et quelques-uns de ses collaborateurs pour une visite de courtoisie à Simbiloumbai Dièdhiou, le ma$itre des lieux.



Le porte-étendard de Benno qui rentrait pour la première fois dans ce temple indique au roi que «c’est une simple visite de courtoisie pour vous remercier des bonnes œuvres que vous ne cessez de faire pour les populations locales. Le président de la République en a eu écho et vous en est reconnaissant. Nous sommes, en outre, informés de tous les actes que vous posez chez vous et au-delà, pour la consolidation de la Paix en Casamance».



Une petite parenthèse dans la campagne du Premier ministre, et voilà que sa caravane s’ébranle encore. Cette fois, à destination du Cap Skirring pour un meeting départemental. Dans ce site touristique pour ne pas dire paradisiaque, la tête de liste Bby, sur sa lancée des derniers jours, déclare : «la seule coalition crédible pour ces joutes électorales, c’est Benno. Toutes les autres ne sont que des constellations d’individus mûs par leurs ambitions et des intérêts crypto personnels. La preuve, tous les «Manko» sont devenus des «Tassaro».



Il annonce à l’endroit des professionnels du tourisme que "les établissements qui avaient mis la clé sous le paillasson vont être rouverts afin de donner du travail aux fils du Cap et de la commune de Djembéring".



A Goudomp, où il a été accueilli en fanfare, Mahammed Boun Abdallah Dionne s’est réjoui de la construction de la RN6 par le MCA et annonce son achèvement grâce au concours de l’Etat du Sénégal. Il dira qu’au regard des réalisations du gouvernement ces cinq dernières années, «le Sénégal ne se résume plus à Dakar. Les actes posés par le Président Macky Sall ont fait qu’aujourd’hui, le sentiment d’appartenance à gagner tous les citoyens».



L’étape surprise de la tournée aura été Tanaf. Prévue pour une escale de quelques minutes, cette localité située à une cinquantaine de kilomètres de Kolda, a remporté la palme de la mobilisation. Au point que le PM s’est vu obligé de descendre de sa voiture. Quitte à retarder le meeting de Kolda. La foule, massée sur une grand-place aux abords de la route principale, a pris l’engagement de porter ses candidats à l’Assemblée nationale, pour ne pas rater le train de l’histoire.



Au finish, la caravane du chef du gouvernement n’aura atteint la capitale du Fouladou qu’après 22 heures. Des militants surexcités et déterminés à démontrer leur suprématie, l’attendaient au stade municipal. Mahammed Dionne convaincu du triomphe des couleurs marron-beige au soir du 30 juillet 2017, saisit l’occasion pour sensibiliser contre la coupe de bois. Il soutient : «Je ne peux pas venir à Kolda sans évoquer l’abattage clandestin des arbres. Il faut préserver l’environnement. Car il est d’une importance capitale pour l’équilibre de la planète».



Il faut rappeler que durant sa longue journée de campagne, la coalition présidentielle s’est arrêtée également à Niaguis et Adéane, où d’importantes mobilisations l’ont accueillie.