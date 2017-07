Mahammed Boun Abdallah Dionne : «Si aujourd’hui Rufisque promet une majorité absolue au Benno, c’est parce que ses citoyens se retrouvent dans le PSE »

La tête de liste de Benno Bokk Yakaar (BBY) a été reçue dans la ville de Mame Coumba Bang, le mercredi 26 juillet 2017, à la tombée de la nuit.Rufisque a fait fort ! Le cœur de la cité coloniale bat pour Mahammed Boun Abdallah Dionne et le régime du Président Macky Sall.



Des milliers de Sénégalais, de tous âges, ont retenu pendant de longues minutes le cortège pour communier, et témoigner leur gratitude au régime. Du rond-point Bata au terrain de basket des Hlm où s’est tenu le meeting départemental, il est quasi-impossible d’avancer.



Rufisque, après la mise ne mise en œuvre d’innombrables projets structurants par le gouvernement du Président Macky Sall, se sent, sans doute, redevables aux autorités politiques. Dans le cadre du Plan Sénégal Emergent, le Pôle urbain de Diamniadio, le Domaine Agricole Communautaire de Sangalkam, la Boucle de Denne ont tous été implantés dans le département de Rufisque.



Mieux, conformément aux décisions issues du Conseil des Ministre décentralisé dans la région de Dakar, l’Etat du Sénégal a traduit en acte ses engagements. Ainsi, il a été mis en application un ambitieux programme consistant à fermer les canaux à ciel ouverts, rendre gratuite la césarienne, donner la possibilité aux insuffisants rénaux de se faire dialyser sur place et à moindre coût…



«Si aujourd’hui Rufisque promet une majorité absolue au Benno, c’est parce que ses citoyens comme tous ceux du reste du pays se retrouvent au centre des politiques publiques. Si Benno est certain de sa victoire à l’issue de la compétition électorale, c’est parce les Sénégalais ont adhéré aux PSE car conscient du grand bond en avant que le pays est en train de faire», a affirmé le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne. C’est pour cela conclut-il, «ceux qui ajoutent l’idée de fraude n’ont rien compris. On n’en a pas besoin car Bby et le PSE tirent les Sénégalais vers le haut».