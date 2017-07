Mahammed Boun Abdallah Dionne à Podor : ‘’Nous pouvons atteindre plus de 90% et faire mieux qu’au référendum’’ Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Juillet 2017 à 13:48 | | 0 commentaire(s)|

La tête de liste nationale de la coalition ‘’Benno Bokk Yaaakaar (BBY, mouvance présidentielle), Mahammed Boun Abdallah Dionne, a appelé mardi responsables et militants de la mouvance présidentielle du département de Podor à travailler dans l’unité.



A Podor, M. Dionne a reçu un accueil populaire au stade Alassane Wade, pris d’assaut dès les premières heures de l’après-midi par de nombreux militants et leaders politiques.



Il a d’abord commencé par égrener les réalisations du président de la République, Macky Sall, dans le département de Podor.



Il a cité, entre autres, des actions comme le Programme d’urgence de développement communautaire (PUDC), le désenclavement de l’île à Morphil, l’électrification rurale dans plusieurs villages (une cinquantaine) , la réhabilitation de la Route nationale numéro 2 (RN2), de Ndioum à Ourossogui, et la promotion des cadres, entre autres.



Visiblement satisfait de la mobilisation des populations qui ont rivalisé d’ardeur, il a simplement demandé à tous de travailler la main dans la main pour une victoire éclatante de la coalition ‘’Benno Bokk Yaakaar, au soir du 30 juillet prochain. ‘’Nous pouvons atteindre plus de 90% et faire mieux qu’au référendum’’, a-t-il galvanisé.



Tour à tour, les six responsables investis sur la liste de Benno Bokk Yaakaar, le président des sages de l’Alliance pour la République, Maham Diallo, ainsi que le président du Conseil départemental, Mamadou Dia, ont tous salué la venue du Premier ministre à Podor avant de s’engager à gagner largement les élections.



Au nom de la COJER, Moussa Sarr a déclaré la mort de l’opposition dans ce département. ‘’Vous avez vu cette belle jeunesse sur laquelle flotte la victoire. Cette jeunesse derrière Abdoulaye Daouda Diallo va retirer sa carte d’électeur et voter massivement pour la liste Benno Bokk Yakkar’’, a-t-il promis.



‘’Nous allons battre la vieille lionne au soir du 30 juillet’’, a raillé le jeune républicain dans une allusion à peine voilée au maire de Podor Aissata Sall.



L’homme d’affaires Mamadou Racine Sy, qualifié de ‘’champion du patronat sénégalais’’ par le Premier ministre et Maître Moussa Diop, directeur général de Dakar Dem Dikk, ont également pris l’engagement de s’investir ‘’pour ne laisser aucune chance’’ à leurs adversaires politiques dans le département de Podor.



Les ministres Mansour Elimane Kane et Abdoulaye Daouda Diallo,le coordinateur départemental de l’APR à Podor, étaient également présents au meeting.



Malgré les tendances qui minent l’APR dans le département de Podor, les responsables locaux du parti ont tu pour une soirée leurs divergences pour accueillir le Premier ministre.

APS

Accueil Envoyer à un ami Partager