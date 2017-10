Mahammed Boun Abdallah Dionne accompagné de 13 ministres à Paris pour un conseil interministériel franco-sénégalais

Ce jeudi, Mahammed Boun Abdallah Dionne fera le déplacement à Paris et sera à la tête d’une importante délégation du gouvernement sénégalais. Treize ministres au moins feront le déplacement sur Paris. Ce conseil interministériel franco-sénégalais, une première entre les deux États, se tiendra dans les salons feutrés de Matignon sis au palais de l’Elysée.



Toujours d’après les sources de SeneNews.com, les deux gouvernements s’entretiendront sur des questions aussi stratégiques de défense, de sécurité, d’émigration et d'économie. C’est ainsi que chaque département ministériel rencontrera son homologue français pour aborder spécifiquement les questions de partenariat étroit entre les deux pays.



Ce conseil survient à un moment spécial, interpellant certains observateurs économiques et médiatiques basés en France, sachant de prime abord qu’une part privilégiée sera réservée aux récentes découvertes, au large du Sénégal, d’importants gisements gaziers et pétroliers qui suscitent l’appétit des grandes compagnies pétrolières françaises, Total, en l’occurrence.



Nos sources nous informent que Total sera représenté par ses plus hauts responsables lors de ce conseil. Ce qui signifie que le pétrole et le gaz sénégalais suscitent l’appétit dévorant de l’Etat français.



Mahammed Boun Abdallah Dionne et sa délégation ministérielle repartiront de Paris le vendredi juste après la fin de ce conseil. SeneNews reviendra sur tous les tenants et les aboutissants de ce déplacement historique et spécial.







Par Pape Cheikh Fall, notre correspondant à Paris senenews.com