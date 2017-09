Mahammed Boun Abdallah Dionne et Moustapha Niasse vont rempiler Le remaniement ministériel est imminent. Mais, d’ores et déjà, on sait que l’actuel Premier ministre va rempiler. Mohamed Boun Abdallah Dionne va rester à la tête de Primature pour poursuivre la mission que le chef de l’Etat lui a confiée.

Après son baptême du feu réussi et son score honorable aux élections législatives, il garde la confiance du président Macky Sall, relève le journal « Enquête » dans sa parution du jour. Le journal poursuit que le natif de Gossas ne sera pas le seul à garder son fauteuil. Il en est de même pour Moustapha Niasse, qui va être reconduit à la tête de l’Assemblée nationale. Puisque le chef de l’Etat n’a pas envie de « perturber » l’équilibre de la coalition Benno Bokk Yakaar.







La rédaction de Leral.net

