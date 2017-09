Mahammed Boun Abdallah Dionne invite les ministres à "mettre en exergue le souci de rationalité, de transparence" dans leur gestion

Le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne a invité ce lundi les ministres de son nouveau Gouvernement, à œuvrer pour la rationalité, la transparence, l’efficacité et l’efficience dans la gestion de leur département.



C’était à l’occasion du tout premier Conseil des ministres convoqué ce matin, au Palais de la République sous la présence effective du Chef de l’Etat.



Le Premier Ministre, après avoir réitéré au Président de la République, ses sentiments de profonde gratitude pour la confiance placée en lui pour conduire la nouvelle équipe, a axé sa communication sur le travail gouvernemental, la collégialité, l’éthique et la solidarité.



Il a invité les ministres à faire preuve d’initiative, en mettant toujours en exergue le souci de rationalité, de transparence, d’efficacité et d’efficience dans la gestion de leur département.



A cette fin, insiste Mahammed Boun Abdallah Dionne, la culture de l’évaluation, de la reddition des comptes et de la gestion axée sur les résultats, doit être bien internalisée.