Rédigé par leral.net le Vendredi 5 Mai 2017

(APS) - Le Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne, lance, ce vendredi à Linguère, la Quinzaine nationale de la femme, annonce Radio Sénégal.



’’PSE, un levier essentiel pour l’autonomisation des femmes", est le thème de l’édition 2017 de la Quinzaine de la femme qui ne s’était plus tenue depuis 2010.



Le ministre de la Femme, Mariama Sarr, interrogée par Radio Sénégal, a justifié le choix de ce thème par le fait que le Plan Sénégal émergent (PSE) accorde une ‘’place de taille’’ aux femmes, ainsi qu’à leur autonomisation.



Le 11 avril 2017, lors d’une rencontre organisée en prélude de l’évènement, elle expliquait que les objectifs consistent à ‘’renforcer les capacités des femmes à prendre conscience de leurs droits civiques, de contribuer à la communication et à la sensibilisation, afin d’améliorer leur condition de vie, gage de la promotion d’un bien-être familial et social’’.

APS



