Mahammed Boune Abdallah Dionne : « Ayant été le premier pays à avoir signé le traité de Rome, le Sénégal continuera à soutenir la CPI"

Lors de la rencontre sur le Renforcement des systèmes judiciaires africains par le biais de la Complémentarité et de la Coopération efficace et dynamique avec la CPI qui s’est tenu aujourd’hui le Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne a déclaré que "les états africains doivent avoir des tribunaux qui marchent pour que la CPI n’intervienne plus dans ses affaires».

Rédigé par leral.net le Mardi 23 Mai 2017 à 19:22 | | 0 commentaire(s)|