Mahammed Boune Abdallah Dionne : « le débat sur le pétrole et le gaz doit être dépassionné. Il y a la loi portant Code pétrolier" Répondant aux questions d’actualité des députés de l’Assemblée nationale jeudi, précisément à Fatou Diouf, le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne a appelé les Sénégalais à la retenue dans le débat sur le pétrole et le gaz, tout en précisément que le contrat avec Total a été signé dans les règles de l’art avec l’encadrement de la loi portant Code Pétrolier et le décret fixant les modalités et conditions d’application de la loi n° 98-05 du 08 janvier 1998 portant Code pétrolier.



Vendredi 19 Mai 2017 à 21:02



