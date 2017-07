Mahammed DIONNE flingue Idy : «Thiès vote BBY et tourne la page de la roublardise »

Rédigé par leral.net le Dimanche 23 Juillet 2017 à 18:31

A défaut d’être entendu sur les réalisations du Président Macky Sall, le Premier ministre, en tournée nationale, multiplie les promesses et les attaques contre l’opposition.



A Thiès, où Mahammad Boun Abdallah DIONNE a été ce samedi, c’est le leader de Rewmi qui en a pris pour son grade. Selon le PM, repris par l’APS, la cité du rail a tourné la page de la « roublardise » et de « la combine » en politique.



« Je ne parlerai pas de bilan ici. Cette année, je suis venu ici à quatre reprises, pour des projets du Plan Sénégal émergent(PSE). Je demande aux habitants de Thiès Ouest et Cité Balabé, s’ils ont des problèmes d’eau ? Où le stade Lat Dior ? Thiès a enterré le truand pour donner force et vigueur définitivement, à l’homme du peuple », a déclaré Dionne.





