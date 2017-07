Mahammed Dionne: "Dagana est devenu le grenier du Sénégal"

Le département de Dagana est devenu le "grenier du Sénégal", a déclaré, mardi à Richard-Toll (Saint-Louis), la tête de liste de Benno Bokk Yakaar (BBY, mouvance présidentielle), Mahammed Boun Abdallah Dionne.



"Le Walo est devenu le grenier de la République du Sénégal. Le Sénégal a produit en 2016, plus de 950.000 tonnes de riz dont plus de 400.000 produits ici, dans le département de Dagana", a-t-il dit lors d’un meeting tenu à la troisième journée de la caravane de BBY.



L’actuel Premier ministre s’est félicité du rendement de 9 tonnes/hectare, enregistré dans cette zone.



"Vous aurez la possibilité d’exporter du riz les prochaines années. Le président Macky Sall va bientôt venir à Rosso pour lancer les travaux du pont pour permettre la continuité du territoire sénégalais et rejoindre la Mauritanie", a-t-il annoncé.



Mahammed Boun Abdallah Dionne a rappelé les réalisations du gouvernement dans le département de Dagana, en citant la Route nationale numéro 1, la subvention du matériel agricole et des intrants, entre autres.



Mahammed Dionne a sillonné le département de Dagana, de Ross Béthio, en passant par Rosso Sénégal, Richard Toll, la tête de liste de BBY a été accueilli en grande pompe.



A Ross Béthio, le chef du gouvernement a promis de résoudre la fourniture d’eau. Ici, plusieurs jeunes ont manifesté pour dénoncer les problèmes notés depuis 1972, dans la fourniture d’eau.



"Je prends en charge votre doléance, une conduite de 15 kilomètres va être construite. Le matériel est en bateau, nous allons régler le problème de fourniture d’eau. Les travaux vont démarrer en août pour se terminer en septembre", a promis Mahammad Dionne.



La tête de liste de BBY est attendue à Dagana, Podor et Ndioum.





APS