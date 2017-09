Mahammed Dionne : « Le nouveau Gouvernement va combler les attentes des populations »

Le Premier ministre Mahammed Dionne a promis jeudi de combler "les attentes" des populations en s’appuyant sur les 39 membres de son nouveau gouvernement.



"Le nouveau gouvernement est marqué par (…) une inclinaison particulière vers les attentes (…) de nos compatriotes", a dit M. Dionne lors de la publication de la liste des membres de son équipe gouvernementale, au palais de la République, à Dakar.



Il s’agira de créer "davantage d’emplois" et d’"accélérer la création de richesses", par le "renforcement des capacités de production", a-t-il affirmé, expliquant que c’est pour y arriver que le président de la République, Macky Sall, a décidé de créer de nouveaux ministères, dont l’un est dédié à l’Emploi, à l’Insertion professionnelle et à l’Intensification de la main-d’œuvre.



La création de ces nouveaux ministères obéit au "souci" de bien mener "les politiques publiques", a ajouté M. Dionne, énumérant, parmi les nouveaux ministères, celui de la Bonne gouvernance et de la Protection de l’enfance, le département de l’Economie solidaire et de la Microfinance, et celui des Mines et de la Géologie.



La satisfaction des "attentes" des populations a également conduit le gouvernement à créer un ministère chargé uniquement du Tourisme et un autre dédié au Pétrole et aux Energies, selon le Premier ministre.



"Le chef de l’Etat a pensé que le secteur de la culture méritait [à lui seul] un ministère. On retrouve un grand ministère de la Culture", a commenté Mahammed Dionne.



Il a été reconduit dans ses fonctions de chef du gouvernement mercredi, après avoir remis sa démission et celle de son équipe gouvernementale, la veille.