Mahammed Dionne à Bignona: "L'opposition sera largement battue et va parler de bureaux fictifs"

La tête de liste nationale de la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar (BBY), Mahammed Boun Abdallah Dionne a estimé, lundi soir à Bignona (Ziguinchor), que l’opposition qui sera "largement battue" aux législatives du 30 juillet va parler d’existence de "bureaux fictifs".





"L’opposition sera largement battue. Et après sa défaite, elle va parler de bureaux fictifs", a-t-il dit lors d’un méga-meeting à la Place Emile Badiane de Bignona.



Selon la tête de liste de BBY, le peuple sénégalais est "mature" et "démocrate". "Nous sommes un pays démocratique. Nous avons connu deux alternances démocratiques. Donc, on ne peut pas parler de bureaux fictifs", a fait remarquer Mahammed Boun Abdallah Dionne.



L’actuel Premier ministre s’est en outre réjoui de la forte mobilisation des militants de BBY et l’unité des leaders dans le département de Bignona.



La tête de file de la coalition de la mouvance présidentielle est revenu, dans sa déclaration, sur les efforts consentis par l’Etat pour le désenclavent du département le plus grand de la région de Ziguinchor.



Il a cité la construction de la boucle du Blouf, de plusieurs pistes rurales dans le cadre du Projet pôle de développement de la Casamance au Sénégal (PPDC), l’électrification de plusieurs villages et la réalisation de forages. Mahammed Boun Abdallah Dionne a annoncé que l’hôpital de Bignona sera érigé en niveau deux.



La tête de liste de BBY a repris lundi sa campagne pour les élections législatives du 30 juillet après une pause de 24h suite aux incidents tragiques survenus samedi, au Stade Demba Diop, lors de la finale de la coupe de la ligue entre l’US Ouakam et le Stade de Mbour.



Il a tenu des meetings à Djéné, Sédhiou, Carrefour Diaroumé, Bignona et Ziguinchor. A Bignona, les différents orateurs ont unanimement salué l’accalmie notée. Ils ont aussi felicité les plusieurs hautes autorités sur l’intensification rurale et la réalisation de forages.





