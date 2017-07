Maimouna Ndoye Seck: “Tous ceux qui veulent manifester, ont le droit de le faire..."

Dans le cadre de la campagne des Législatives, le ministre du Tourisme et des Transports aériens était à Malika, pour expliquer à la population l’enjeu de cette élection et pourquoi il faut voter pour Benno Bokk Yakaar. Interpelée sur l’appel de rassemblement de Me Wade, la coordinatrice du mouvement « Gounguë Macky Sall » a appelé au respect des lois, ajoutant que « tous ceux qui veulent manifester, ont le droit de le faire dans la limite des lois et règlements ».



«Je pense que le gouvernement, le ministère de l’Intérieur en particulier, prendra toutes les mesures nécessaire pour qu’une telle manifestation, si cela est nécessaires, passe dans les meilleurs conditions », préconise-t-elle, selon ses propos rapportés par le Temoin.



S’agissant de la lancinante question des cartes d’électeur, Maimouna N. Seck rassure et déclare que le gouvernement est en train de prendre toutes les dispositions nécessaires pour le retrait des cartes dans les plus brefs délais.



Concernant la venue du président Wade dans le terrain politique, la coordinatrice du mouvement « Goungué Macky Sall », très confiante déclare « Nous n’avons nullement peur de Me Abdoulaye Wade…, nous sommes consciente que nous avons les Sénégalais avec nous ».





Nd. R. Thiane (stagiaire)