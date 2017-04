Maïmouna Ndoye Sek: "A Dakar, la tendance est en faveur du camp présidentiel et l'opposition ne pourra jamais la renverser"

A entendre le ministre du Tourisme et des Transports aérien, Maïmouna Ndoye Seck, la mouvance présidentielle n'a pas besoin de battre campagne à Dakar puisqu'elle ne fera qu'une promenade de santé pour remporter haut la main, les Législatives du 30 juillet 2017. A ceux qui en douteraient, la responsable du Mouvement "Goungué Macky Sall", révèle que la "tendance est en (leur) faveur".



"Lors de la dernière consultation électorale directe, le référendum, c'est le camp présidentiel qui avait gagné Dakar. Les élections au Haut Conseil des collectivités territoriales étant une élection indirecte. Donc, s'il y a une tendance à renverser, c'est l'opposition qui le doit faire et elle ne le pourra pas. Nous sommes mobilisés sur le terrain et prouverons que le camp présidentiel gagnera encore Dakar", assure-t-elle, dans "L'Observateur".



A ceux qui pensent que l'affaire de la ville Dakar risque de leur compliquer la tâche, à quelques encablures des joutes électorales, Maïmouna Ndoye Seck affirme qu'ils se trompent car, "l'arrestation de Khalifa Sall découle d'une politique de reddition des comptes qui est celle du chef de l'Etat et une demande sociale".



"Quiconque gère des derniers publics, s'il y a des choses suspectes, des actions litigieuses, devra en répondre devant la justice. Les Sénégalais ne sont pas dupes. Ce n'est parce qu'on est un homme politique qu'ont doit tout se permettre. Le Sénégal est un pays de démocratie et ceux qui se sentent lésés, n'ont qu'à occuper la place publique", déclare-t-elle.

