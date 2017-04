Main levée d'office des mesures judiciaires sur Abdoulaye Baldé, son avocat "satisfait", espère mieux

L'avocat du président de l'UCS, Me Pape Mamaille Diockou soutient que cette décision n'est pas surprenante d'autant plus que depuis le début, son client n'a jamais cessé de clamer son innocence. " Parce qu'il n'a jamais utilisé les deniers publics à des fins personnelles. Toutes les commissions rogatoires n'ont jamais rien apporté qui puisse ternir son image, encore moins l'empêcher de sortir du pays ou même aller dans certaines contrées sans autorisation", a-t-il dit, estimant qu'il y a lieu de se réjouir de la démarche du juge qui rend la justice au nom du peuple.

Pour autant, Me Diockou a dit toute son "incompréhension" de la durée que prend l'instruction de son client alors que le délai requis est de six mois. L'avocat qui lance un cri du coeur à l'endroit de ces juges "compétents", espère que ce dossier qui sera bouclé sous peu, aboutira à un "non-lieu total". Parce qu'avec tous les grands dossiers de l'Etat qu'il a gérés, Abdoulaye Baldé a prouvé qu'il n'a rien à voir avec ce qui lui est reproché par la CREI (Cour de répression de l'enrichissement illicite). " Les nombreux contrôles faits sur sa gestion ont toujours montré que la bonne gouvernance a toujours été son cheval de bataille".

Par ailleurs, Pape Mamaille Diockou qui est également responsable des jeunes de l'UCS ira aux élections législatives du 30 juillet prochain avec les formations politiques avec lesquelles, elle a des affinités. Il indique que même si rien n'a encore été arrêté, les leaders de parti dans le cadre du front pour la défense du Sénégal/Mankoo Wattu Sénégal sont en train d'étudier les voies et moyens pour fédérer les forces. Il a toutefois fustigé que l'on soupçonne son parti de se rapprocher du camp présidentiel.

source: la tribune