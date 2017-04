Maintien ou non du franc CFA : Emmanuel Macron laisse libre champ aux dirigeants africains

Le candidat d’En Marche! s’est prononcé sur l’avenir du franc CFA qui fait polémique au sein des différentes sociétés africaines concernées. Emmanuel Macron croit que ladite monnaie a bel et bien un avenir et peut continuer d’exister mais soutient toutefois que ce sera aux africains de juger de son maintien ou non.



Prochain adversaire de Marine Le Pen au second tour de la présidentielle française, Emmanuel Macron a souligné, dans un entretien accordé à Jeune Afrique une semaine avant le premier tour, que « c’est un choix qui appartient d’abord aux Africains eux-mêmes. Je note qu’en général les gouvernements africains restent, avec raison, attachés aux deux espaces monétaires (Afrique centrale et Afrique de l’Ouest) qui constituent la zone du franc CFA et qui contribuent à la stabilité économique et à l’intégration régionale. »



Sous ce rapport, l’ancien ministre français de l’Economie et un des potentiels futurs présidents promet de prêter une oreille attentive aux pays africains, collaborateurs de la France.



Jeune Afrique

