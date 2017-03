Mairie de Maka Koulibantang: Le vote du budget se termine en queue de poisson, la tête de Khoureychi Thiam réclamée

Entre huées et invectives, le vote du budget du Conseil municipal de Maka Koulibantang a été une véritable foire d'empoigne, hier. La rencontre présidée par le sous-préfet M. Aïdara et son adjoint, s'est terminée en queue de poisson, du fait de l'hostilité de la majorité des conseillers municipaux qui exigent du maire, Khouraïchi Thiam, un bilan de sa gestion 2015 et 2016.



N'ayant pas eu un écho favorable à leur demande, la bande à Madou Kane Bayo a paralysé la rencontre , obligeant le sous-préfet a fait appel à la gendarmerie pour calmer la situation. En vain! En désespoir de cause, le sous-préfet et son adjoint ont fini par plier bagages pour retourner chez eux.



Les conseillers municipaux qui ont ainsi bloqué le débat d'orientation budgétaire sont à pied d'œuvre pour la destitution de Khrouraîchi Thiam et la mise en place d'un conseil municipal populaire, "capable de prendre en charge l'ensemble des préoccupations des populations de la commune".