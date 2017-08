Mairie de Sokone : Moustapha Guèye dit 'Petit Guèye' revient sur sa décision de démissionner

Le maire de la commune de Sokone Moustapha Guèye dit ’’Petit Guèye’’ a déclaré vendredi avoir finalement renoncé à démissionner du conseil municipal de Sokone.



’’J’ai reçu des messages de solidarité, des conseils des populations de Sokone, de tous les coins du Sénégal pour me demander de continuer le travail de modernisation que nous avons entamé dans notre terroir’’, a-t-il lancé.



Il s’exprimait face à une foule composée de ses partisans et sympathisants mais aussi de plusieurs membres du conseil municipal de Sokone sur la place de l’indépendance de la ville.



C’est endroit qui a finalement, abrité le rencontre entre le maire de Sokone, les conseillers municipaux et une frange de la population en lieu et place de la mairie, où le préfet de Foundiougne Gorgui Mbaye a interdit la tenue d’une telle réunion pour débattre de la démission d’un maire.



Engagé comme tête de liste départementale de la coalition "Senegaal day dèm" aux Législatives du dimanche 30 juillet, Moustapha Guèye dit ’’Petit’’ avait annoncé sa décision de se retirer de la tête du conseil municipal de Sokone suite à la défaite de sa liste dans cette commune de la région de Fatick (ouest).



’’J’avais écouté la voie des urnes mais je me devais aussi d’écouter la voie des populations qui dans leur écrasante majorité m’ont témoigné de leur soutien et de leur affection’’, a-t-il dit.



’’J’ai alors décidé d’accèder à leur demande et de continuer mon travail à la tête de la municipalité de Sokone’’, a-t-il soutenu devant une foule en liesse.



Il a expliqué que les élections législatives ’’sont désormais du domaine du passé’’. ’’Je me réengage résolument vers le progrès de ma ville natale tout en appelant l’ensemble des enfants de Sokone à venir participer à cet effort’’, a t-il soutenu.



’’Nous lançons aussi un appel au Premier ministre Mahammad Boun Abadallah Dionne et au président de la République Macky Sall pour qu’ils nous aident, afin que Sokone soit un modèle d’émergence locale’’, a-t-il plaidé.



’’Pour ma part, je suis engagé à l’émergence locale de Sokone’’, a-t-il encore souligné.



Moustapha Guèye dit ’’Petit’’ qui avait annoncé sa décision de se retirer de la tête du conseil municipal de Sokone, avait convoqué un conseil municipal extraordinaire, vendredi, pour soumettre sa démission aux conseillers.



Le préfet du département de Foundiougne, Gorgui Mbaye, en réaction à l’invitation par voie de lettre du maire de Sokone, a interdit jeudi la tenue dans les locaux de la mairie de la réunion du Conseil municipal extraordinaire convoquée ce vendredi.



’’On ne peut pas convoquer 46 membres du conseil municipal de Sokone pour débattre d’une démission du maire, dans une institution qui représente un démembrement de l’Etat’’, avait-t-il confié à l’APS ;.



’’On ne peut pas débattre d’une démission d’un maire dans une institution publique comme la mairie. Mais il peut rencontrer ses partisans pour débattre de sa démission dans un cadre privé en dehors de la mairie encore moins dans un cadre officiel comme le conseil municipal", a-t-il précisé.