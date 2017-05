Mais où passé Ibrahima Fall et Taxaw Tem ?

Figure sympathique et référence éthique de l’opposition lors des élections de 2012 et au cours du référendum, Ibrahima Fall de Taxaw Tem a disparu des radars politiques. Où est-il ? A-t-il été déçu de a politique pour se recroqueviller sur lui-même et poursuivre sa brillante carrière technocratique ? On n'en sait encore rien, mais une chose reste sûre, le leader de Taxaw Tem est porté disparu.



Après avoir combattu Me Abdoulaye Wade en perdant même du sang lors de cette fameuse manifestation en plein centre-ville en 2012, Ibrahima Fall était aussi un des grands acteurs de la levée de boucliers à l’instar des nombreux partis politiques et autres mouvements de la société civiles Taxaw Tem contre Macky Sall, notamment lors du référendum à propos du mandat présidentiel qui devait s’arrêter en 2017 comme le leader de l’APR l’avais promis.



Mais aujourd’hui, force est de constater qu’Ibrahima Fall classé 7e avec 1,81 % des voix à la Présidentielle de 2012, est aujourd’hui absent de la scène politique depuis le référendum. Son avis aurait pu être intéressant sur les questions des ressources gazières et minières qui défraient la chronique au Sénégal.



Même si au vu la fulgurance de sa carrière, Ibrahima Fall ne devrait nullement pas être intéressé par le poste de député. D’autant qu’il symbolise la crème de la technocratie sénégalaise et mondiale.



Docteur d'État en Droit public (Université de Paris I Panthéon) en 1972 et agrégé en 1974, celui qui a aussi été le Doyen de la Faculté des Sciences Juridiques et Économiques UCAD (1975-1981), a été ministre de l’Enseignement Supérieur (1983-1984) puis Ministre des Affaires Étrangères (1984-1990).



Ibrahima Fall a aussi occupé les fonctions internationales de Sous-secrétaire général aux Droits de l’Homme de l’ONU et directeur général adjoint de l’Office des Nations Unis à Genève (Suisse) (1992-1997) puis sous-secrétaire général aux affaires politiques de l’ONU (New York – USA), chargé des affaires politiques africaines (1997-2002).



Sans oublier qu’il a apporté aussi son expertise en tant que sous-secrétaire général et Représentant spécial du secrétaire général de l’ONU pour la Région des Grands Lacs (Nairobi) (2002-2007) et envoyé spécial du Président de la Commission de l’Union Africaine pour la Guinée de 2008 à 2010.





Massène DIOP Leral.net

