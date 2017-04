Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Maitre Gims annule un grand concert, pour une raison qui vous étonnera ! Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Avril 2017 à 18:00 | | 0 commentaire(s)|

Alors qu’il vient de terminer une série de deux concerts à Yaoundé et Douala au Cameroun, où il a décliné plusieurs fois de prendre les photos avec ceux qui étaient près de lui et même avec les fans, Maitre Gims fait face à une nouvelle polémique.

En effet, le célèbre artiste congolais Maitre Gims a été annoncé depuis quelques temps déjà comme tête d’affiche pour les dix ans du festival des Prés Saint-Jean à Alès (Gard) en France, prévu le 9 juin prochain. Mais l’organisateur de l’évènement annonce que ce ne sera plus effectif, parce qu’ils n’arrivent pas à répondre aux attentes de la star.



En fait, pour se rendre à cet évènement, Maitre Gims impose qu’un jet privé soit mis à sa disposition. N’ayant pas les moyens de le faire, l’organisation a dû laisser tomber. Une volte-face qui irrite l’organisateur de l’événement et président de l’association Raia, qui accuse le rappeur de lui avoir fait un caprice de diva.

« Il ne veut plus ! D’après l’agent qui était en contact avec nous, il annulerait plusieurs dates de la même façon ». Il poursuit en affirmant qu'« on n’a pas les moyens. Le prix d’un jet, c’est le coût total des actions qu’on mène au centre de loisirs de Raia l’année ». Or, « ce n’était pas prévu à la base ! » s’indigne-t-il.

Déjà qu’il a été contraint de s’organiser à loger l’auteur de « sapés comme jamais » dans un hôtel 5 étoiles.



C’est parfois les revers de la gloire, qui monte le plus souvent à la tête des artistes de cette catégorie. Il faut savoir les prendre ainsi, et quand on en a les moyens et le besoin, se plier simplement à leurs caprices.



afrk.mag





