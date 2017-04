Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Majid Michel: A cause de son attachement à Dieu, ses proches s'éloignent de lui Rédigé par leral.net le Mardi 4 Avril 2017 à 13:29 | | 0 commentaire(s)| L’acteur ghanéen, Majid Michel a décidé depuis l’année dernière, de se consacrer sa vie à Dieu en devenant pasteur et il semblerait que cette décision ne soit pas du gout de certains de ses fans et amis.







Majid a récemment révélé pourquoi il a laissé tomber quelques amis qui ne peuvent pas l’aider à atteindre les objectifs qu’il s’est fixés en devenant chrétien.

Selon lui, sa vision détermine ses amis, et pour être mieux placé pour servir Dieu efficacement, il doit se lier avec ceux qui l’aideront à atteindre ce but. Ce qui lui a permis de se séparer de ceux qui ne peuvent pas le supporter en tant que chrétien converti.



« Si vous avez un plan ou un objectif, il détermine les types de livres que vous lisez, les types d’amis que vous avez et les types de personnes avec lesquelles vous marchez. Pascal et Timothy (également des acteurs ghanéens) sont devenus proches de moi parce que nous avons l’impression de faire le même Travail de Dieu et ils sont devenus mes amis ».



« Même si nous nous rendons dans un hôtel et que j’ai une amie, je suis surveillé par Pascal et il me demande qui est cette personne. Parfois, je peux avoir des amis qui sont prêts a accepter le divertissement, mais c’est là où il est très important d’avoir de bons amis, car ils te mettent sur la bonne voie… « L’acteur dans son interview sur Abusua Fm avec Ike De Unpredictable a révélé que d’autres préfèrent lire la Bible en hébreu, en grec, mais pour lui, il étudie la Bible avec l’aide du Saint-Esprit et qui l’inspire en tant que chrétien.



Selon lui, il ne prétend pas être chrétien, mais il s’est prévalu pour que le Christ l’utilise et, en conséquence, il ne se soucie pas des problèmes qui surgissent dans sa vie.



