Makhtar, le Cagoulard : « Assane Diouf a été déporté pour agression contre son ex-épouse. Il ne mérite pas l’attention des Sénégalais »

L’ancien rappeur de BMG 44 et de Rapadio, Makhtar, le Cagoulard estime que « Assane Diouf ne mérite pas l’attention des Sénégalais, car, il n’est pas quelqu’un de bien », d’autant que « il a été déporté pour agression contre son ex-épouse, en plus de sa situation irrégulière. »



« D’après ce que je sais, Assane a été déporté à cause d’une plainte pour agression cotre son ex épouse. En plus de cela, il était en situation irrégulière. Sa déportation avait été décidée depuis juin 2016. Il a fait des recours qui n’ont pas abouti. », a révélé Makhtar le Cagoulard dans une interview accordée à L’Obs.



« Cette dénonciation pour terrorisme, même s’il est avérée, n’est qu’un argument fallacieux auquel il s’accroche pour manipuler l’opinion. Il essaie juste de monter les Sénégalais contre Macky Sall. De la même manière, des gens ont essayé de manipuler l’information pour dire qu’Assane avait été torturé par les enquêteurs Ils ont fait circuler ces rumeurs partout. », a ajouté Makhtar le Cagoulard.



L’auteur du son « Life in da Jungle persiste aussi et signe que « Assane Diouf ne mérite pas l’attention des Sénégalais, ce n’est pas quelqu’un de bien. Tout ce tollé autour, n’en vaut pas la peine. Il veut s’ériger en guerrier alors qu’il n’en est rien du tout. Il faut que les gens fassent attention. Ce n’est pas un Assane qui va se lever un jour pour devenir un leader d’opinion du jour au lendemain. Ses discours sont pleins de contradictions et de mensonges. Tout ce qu’il ressassait à travers ses lives lui a été dicté à a lettre. Il est manipulé, je vous le jure sur le Saint Coran. »

Massène DIOP Leral.net