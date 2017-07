Malaise à D Média : Bougane suspend "La Tribune" pour 3 mois et renvoie le personnel en chômage technique

Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Juillet 2017 à 09:20 | | 0 commentaire(s)|

Le Président directeur général de D Media multiplie les décisions, les unes plus impopulaire que les autres. Sa dernière trouvaille a crevé le plafond. Bougane Guèye Dany a décidé de suspendre son journal «La Tribune » pour trois mois et mis tout le personnel au chômage technique.



Pis, le Directeur de publication et les journalistes n’ont été informés de la mesure que par une note de service placardée à l’entrée de la rédaction du journal. Dany justifie sa décision par une «difficulté financière que traverse l’entreprise se traduisant par une baisse constante des ventes du journal, l’absence de règlement de factures d’imprimerie pour défaut de trésorerie ».



Il explique que pendant 6 mois, «les charges d’impression, salariales, et sociales sont très lojn des revenus de l’entreprise». Faux rétorque Cheiklh Ndongue, le secrétaire général de Synpics section DMédia. Selon ce dernier interrogé par la Rfm, cette décision est motivée par la création d’un syndicat au sein du groupe. Dernièrement, Pape Amadou Sy et Paul Abraham Pouye, deux journalistes du groupe, ont vu leur contrat mis à terme, pour avoir ont monté un syndicat.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook