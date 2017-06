On parle beaucoup de Mànkoo et pourtant, un malaise survole aussi la coalition Wattù Sénégal. Figurez-vous que Aida Ndiongue, cellel-à même qui a payé de sa liberté pour Wade, ne figure sur aucune liste. Sans blague alors ! Et ceux qui connaissent bien la « lionne du Walo » savent qu’elle ne laissera pas passer cet affront.

Libération