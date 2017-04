Malaise du maire de la Médina: admis à l'hôpital, Bamba Fall toujours aux Urgences du Pavillon spécial La nouvelle de son transfert vendredi dernier au Pavillon spécial a fait la "une" de la presse qui a également relayé la sortie d'un de ses avocats, Me El Hadj Diouf. qui déplorait les restrictions faites sur les visites du maire alité. Bamba Fall est toujours en observation aux urgences du Pavillon spécial.

Le maire de la Médina serait victime d'un "coma diabétique" dû à une perte de conscience pouvant causer l'une des trois plus graves complications du diabète. Information relayée à la presse par l'un de ses avocats, Me El Hadj Diouf. Fidèle à son tempérament, la robe noire a pris l'opinion à témoin sur les restrictions gravissimes faites sur les visites qui reviennent de droit à son client.



Du côté de l'administration pénitentiaire, la réplique n'a pas tardé. Elle avait assuré que le maire de la Médina est effectivement alité. "Il est malade parce qu'il a été effectivement relevé que son taux de sucre (glucose) avait anormalement monté. Sur ce, les dispositions idoines avaient été prises, afin de l'acheminer à l'hôpital Principal de Dakar.



Et contrairement à ce qui avait été avancé, qu'il était victime d'un coma diabétique, il a embarqué de lui-même dans un véhicule. Il était bien conscient et et assis lorsqu'on le conduisait à l'hôpital. Sur place et au vu de son état de santé, il a été effectivement admis aux urgences du Pavillon spécial où les médecins se sont affairés sur lui pour faire baisser son taux de sucre élevé".



En sus, des interlocuteurs ont précisé que, "vu l'état de santé de Bamba Fall retenu en observation, la décision a été prise de restreindre les visites pour lui permettre de bien se reposer. Il faut aussi noter qu'au niveau des urgences du Pavillon spécial, les restrictions sont plus strictes. C'est dans cette optique, pour permettre au patient de suivre tranquillement son traitement, que l'administration pénitentiaire a permis au maire alité de recevoir la visite de proches, dont son épouse et ses enfants".



En conclusion, Bamba Fall est toujours en observation aux Urgences du Pavillon spécial où les médecins travaillent à réguler son taux de glucose parce qu'il est diabétique.

