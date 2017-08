Malal Junior Diagne et Astou Traoré fument le calumet de la paix (photo)

Rédigé par leral.net le Vendredi 25 Août 2017 à 09:02

Le journaliste Malal Junior Diagne et l’internationale sénégalaise de basket, Astou Traoré, ont fumé le calumet de la paix après leur brouille qui a fait les choux gras de la presse, en marge de l’Afrobasket féminin qui se déroule présentement au Mali.



Comme atteste cette image (voir photo), Leral.net est en mesure d’affirmer que l’incident Malal Junior Diagne-Astou Traoré est clos. « Après la pluie le beau temps... Malal Junior Diagne et Astou Traoré se sont retrouvés et ils ont arrondi les angles. Le journaliste et la basketteuse ont noyé la polémique dans le beurre de karité », a même ironisé un journaliste sénégalais, présent à l’Afrobasket au Mali.



« C’était un malentendu. Si je savais, je n’allais pas en parler. Je regrette vraiment. Encore que Malal m’a dit que ce n’était pas lui. J’ai tourné la page. On n’a pas besoin de ce genre de choses dans une telle compétition. Qu’on reste ensemble ».



Astou Traoré a demandé au journaliste Malal Junior Diagne pourquoi il dit qu'elle est vieille. Ce qui avait créé une grosse dispute entre les deux personnes.



« Je pense qu’Astou Traoré m’a confondu avec un autre. Je suis un défenseur des porteurs de maillot des équipes nationales. Je n’ai jamais parlé de son âge. Elle est une joueuse exemplaire et je la respecte en tant que dame. Mon éducation et mon statut ne me permettent pas de faire ce genre de commentaires sur une personne et surtout, sur une sportive qui a marqué l’histoire du basket sénégalais et africain », avait répliqué Malal Junior Diagne.



Mais, cela appartent maintenant au passé. Place au basket…



Massène DIOP Leral.net

