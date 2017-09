Malal Talla Fou Malade : "Kemi Séba est venu au Sénégal par le biais de Wade. Il reçoit des financements de l'Iran un pays qui vend des armes à la Casamance"

Aujourd'hui, c'est la réconciliation entre Y en a marre et Kemi Seba, expulsé du Sénégal pour avoir brûlé un billet de 5.000 FCFA. Mais, Leral.net peut affirmer qu'il n'y a pas longtemps, Malal Almamy Talla alias Fou Malade s'était chamaillé avec Kemi Seba sur le plateau du Grand Rendez-vous du 31 janvier 2014 (2STV), quand ce dernier a déclaré que Y en a marre recevait des financements d'Oxfam et autres officines mondialistes, relais du néo-colonialisme. Malal Talla Fou Malade avait répliqué que "Kemi Séba était venu au Sénégal par le biais de Me Abdoulaye Wade. Et qu'il recevait des "financements de l'Iran, un pays qui vend des armes à la Casamance". Autres temps, autres moeurs...