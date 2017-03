Malgré des courbes étonnantes, la "Kim Kardashian russe" assure que son corps est 100% naturel

Pour de nombreuses jeunes filles, Kim Kardashian est une source d’inspiration. Et pas seulement pour sa réussite dans le monde du showbizz. Les impressionnantes courbes de la femme de Kanye West semblent donner des idées à d’autres...

Pourtant, malgré un profil relativement similaire, Anastasiya Kvitko refuse d’être comparée la vedette américaine. Elle est malgré tout surnommée la « Kim Kardashian russe » par la presse. Mais contrairement à la maman de Saint et North,Anastasiya assure que ses (impressionnantes) formes sont naturelles. Originaire de Kaliningrad, le mannequin de 22 ans assure que ce sont juste les séances de sport qui lui permettent d’avoir un tel physique. Ce qui est certain, c’est qu’elle aime mettre ses généreuses courbes en valeur. Sur Instagram, ses 5,5 millions d’abonnés peuvent en tout cas régulièrement profiter de sa superbe plastique.