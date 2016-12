Malgré le Gamou et le Magal, les poulets inondent le marché et sont à bon prix A l'approche des fêtes de Noël et de fin d'année, les poulets de chair et les poulets du pays inondent le marché. Et si dans les marchés, les poulets sont vendus à bon prix, les vendeurs dans les maisons ont haussé le prix pour en tirer le maximum de bénéfices.

Les grandes fêtes religieuses telles que le Magal et le Gamou qui viennent d'être célébrées n'ont pas entraîné de pénurie de poulets dans le pays pour les fêtes de Noël et de fin d'année.



Mieux, les prix n'ont pas augmenté et aurait tendance à baisser à l'approche de ces événements. Le constat est fait au marché Gueule-Tapée au près des vendeurs qui font savoir qu'au moment des grands événements religieux tels que le Gamou ou le Magal, il était noté une raréfaction des poulets car les clients achetaient le produit en gros, ce qui provoquait une pénurie de poulets.



Mais aujourd'hui, au lendemain de ces deux événements, les poulets inondent le marché dakarois et ils sont vendus à bon prix. Les commerçants expliquent encore que le climat glacial est propice au développement des poulets.



Le poulet de chair est vendu à près de 2500 francs CFA et le prix du poulet du pays plus cher, varie entre 3000 et 5000 francs. Ainsi, le constat est que les poulets ne manquent pas, sur le marché, les prix restent les mêmes et pourraient connaître une baisse dans les prochains jours.



Pendant ce temps, au marché des Parcelles Assainies, les vendeurs de poulets à domicile, profitent des fêtes de décembre pour hausser les prix et en même temps avoir un bon chiffre d'affaires. Ici le poulet de deux kilogrammes se vend entre 3000 et 3500 francs et les poulets de trois kilogrammes peuvent coûter jusqu'à 5000 francs CFA.



Source Vox Populi

