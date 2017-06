Malgré sa déception, Theresa May a annoncé la formation d’un nouveau gouvernement qui allie conservateurs et unionistes démocrates

Rédigé par Khary DIENE le 9 Juin 2017 à 18:02 | Lu 48 fois

« Et maintenant, au travail ! », lance Theresa May

Lors des législatives du 8 juin au Royaume-Uni, Theresa May n’a pas rencontré le succès espéré. Au lieu de conforter son pouvoir, ces élections l’ont affaiblie et renforcé l’opposition travailliste.