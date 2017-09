Mali : Alain Giresse annonce sa démission

C’est terminé entre le Mali et le sélectionneur Alain Giresse ! Pris en grippe par les supporteurs depuis des mois, le Français a présenté sa démission ce mercredi. "C’était devenu compliqué pour moi. Il y a des moments où il faut savoir arrêter. C’est une démission mais pas à l’amiable", a expliqué le technicien sur le site de la CAF.



Cette décision fait suite au 0-6 et au 0-0 concédés face au Maroc, qui éliminent quasiment les Aigles de la course au Mondial 2018. En poste depuis 2015 après un premier passage (2010-2012), Giresse avait déjà été poussé vers la sortie après l’échec au premier tour de la CAN 2017 puis annoncé tout proche du Zamalek en mars dernier alors que la FIFA avait suspendu le Mali.



La Fédération malienne (Femafoot) va donc se mettre en quête d’un nouveau sélectionneur.



Afrik-foot