Mali : IBK ne briguera pas un second mandat

Des journaux maliens se référant à des sources proches du président Ibrahim Boubacar Keita (Ibk), ont révélé la volonté de ce dernier de ne pas briguer un second mandat présidentiel, bien que la Constitution de son pays l'y autorise. Ibk avait été élu en septembre 2013 et son mandat de 5 ans se termine l’année prochaine, en 2018.



S’il devait quitter le pouvoir à la fin d’un seul mandat, il sera donc le premier chef d’état malien à se limiter à 5 ans au pouvoir. Ces sources expliquent la décision du président Keita par son état de santé. Il a subi ces derniers temps une opération chirurgicale et un suivi médical dans des hôpitaux français. Malgré l’appel de son camp à briguer un second mandat, afin de parachever le processus de réconciliation entamé avec son arrivée au pouvoir en 2013, ibk maintient sa décision, occasionnant un véritable séisme au sein de son propre parti au pouvoir, le Rassemblement pour le Mali.



La presse croit savoir en outre que ce sera Dionkounda Traoré, ami de ibk et qui avait présidé la transition, qui sera choisi pour lui succéder et gérer le processus de réconciliation. Agé de 72 ans, le président Keïta avait connu de sérieux problèmes de santé qui lui ont valu une opération chirurgicale de la thyroïde et un malaise suivi d’une perte de connaissance en 2016, lors du sommet sur le climat à Marrakech.



Les echos

